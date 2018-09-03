Студентов приглашают принять участие в конкурсе «Зачетный сентябрь»

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АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» запускает для студентов конкурс «Зачетный сентябрь».

Для участия в нем необходимо иметь право на приобретение проездных документов по льготе для студентов, обучающихся по очной форме в высших учебных заведениях и образовательных учреждениях профессионального образования.

По условиям конкурса в период с 1 сентября по 30 сентября нужно приобретать билеты категории «Студенты ВУЗов» на пригородные электропоезда через приложение «Пригород» с указанием фамилии, имени и отчества.

Победителями станут те молодые люди, которые за сентябрь приобретут наибольшее количество билетов. Итоги конкурса будут подведены в начале октября. Победителей ждут ценные призы и подарки.

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Мобильное приложение «Пригород» позволяет приобретать билеты на все пригородные направления, где курсируют поезда АО «СКППК». Кроме того, пассажиры могут оплатить и стоимость провоза ручной клади, животных или велосипедов.

В приложении можно не только купить билет, но и ознакомиться с действующим расписанием и в соответствии с ним подобрать максимально удобное время и маршрут поездки.

Студентам приложение позволяет воспользоваться студенческой скидкой. Для этого при вводе своих данных – ФИО, паспортные данные и т.д. следует выбрать тип билета – «Студенты ВУЗов». При проверке билетов в пригородном поезде разъездным билетным кассиром требуется вместе с электронным проездным документом предъявить студенческий билет.

Источник: Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги