Погрузка на Северо-Кавказской железной дороге выросли

/Транспорт/

По оперативной информации, объем погрузки на Северо-Кавказской железной дороге в январе-августе 2018 года составил 48,9 млн тонн, что на 7% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

За 8 месяцев погружено 14,4 млн тонн нефти и нефтепродуктов (+6,1%), 7,7 млн тонн каменного угля (+9,6%), 4,3 млн тонн черных металлов (+323,4%).

Грузооборот по итогам 8 месяцев, по оперативным данным, составил на СКЖД около 75 млрд тонно-км.

В августе 2018 года объем погрузки на Северо-Кавказской магистрали составил 6,7 млн тонн, что на 6% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

В минувшем месяце было погружено 1,8 млн тонн нефти и нефтепродуктов (+11,6%), 658,3 тыс. тонн черных металлов (+141,9%).

Источник: Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги