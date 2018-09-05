Более 25 млн пассажиров перевезено на Северо-Кавказской железной дороге

/Транспорт/

В январе – августе 2018 года в поездах дальнего следования и в пригородном сообщении на Северо-Кавказской железной дороге перевезено 25,5 млн человек.

В том числе перевезено в пригородном сообщении 16,5 млн пассажиров (на 0,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года), в дальнем сообщении - 8,9 млн (+11,2%).

Пассажирооборот за 8 месяцев 2018 года составил более 8,7 млрд пасс-км (+10,5%).

В августе текущего года отправлено более 5,1 млн пассажиров, в том числе в дальнем следовании – более 2,4 млн (+6,5%), в пригородном сообщении – 2,8 млн (+3,7%). Пассажирооборот составил более 2,4 млрд пас-км (+8,4%).

Источник: Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги