Проблемы транспорта стали предметом широкой дискуссии

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10-й Юбилейный Международный Балтийский транспортный форум стартовал в Калининграде.

6 сентября 2018 года в Калининграде (деловой центр «На острове») открыл работу 10-й Юбилейный Балтийский транспортный форум.

За десять лет Форум стал одним из главных транспортных мероприятий на Балтике, где традиционно обсуждается развитие транспортной инфраструктуры и новые проекты в транспортной сфере, вопросы транзитных перевозок, проблемы конкуренции в Балтийском регионе и многое другое.

В Форуме принимают участие представители федеральной и региональной власти, руководители и владельцы крупнейших международных железнодорожных, морских, автомобильных перевозчиков, стивидорных компаний и компаний-грузовладельцев, имеющих интересы на Северо-Западе России и в странах Балтии.

Форум открылся приветствием Романа Балашова, заместителя Полномочного представителя Президента РФ в Северо-западном федеральном округе в городе Калининград.

Максим Воронцов, генеральный директор «ICF-Международные конференции», компании-организатора Форума, в своём приветствии делегатам мероприятия, отметил, что «многие проекты, свидетелями которых стали делегаты Балтийских транспортных форумов, оказались и окажутся прорывными для региона».

Традиционно Форум открылся пленарной сессией, посвященной самым актуальным для развития экономики региона аспектам. Модерировать пленарную сессию «Балтийский регион: новая конфигурация транспортного рынка» приглашена Инга Дмитриева, главный редактор журнала «Автомобильные дороги».

Елена Дятлова, министр развития инфраструктуры Калининградской области, рассказала о комплексном развитии транспортной инфраструктуры Калининградской области, отметив, что работы в этом направлении проведено немало, но ещё больше предстоит сделать.

Николай Верийчук, заместитель руководителя Северо-Западного территориального управления Федерального агентства железнодорожного транспорта, подробнее остановился на развитии железнодорожной инфраструктуры региона.

Виктор Голомолзин, начальник Калининградской железной дороги - филиала «РЖД»;

Андрей Городиштьян, заместитель генерального директора по безопасности мореплавания ФГУП «Росморпорт»;

Леонид Степанюк, вице-президент компании «ДСВ-Транспорт», руководитель Комитета КТПП по транспорту и таможенной политике, депутат Калининградской Областной Думы, член Комитета по экономической политике и развитию инфраструктуры Калининградской Областной Думы;

Сергей Соколов, советник отдела таможенных операций и таможенного контроля Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии;

Светлана Куманёва, и.о. первого заместителя начальника Калининградской областной таможни.

Круглый стол «Железная дорога и порты: взаимодействие на стыке» пройдёт в формате расширенной дискуссии.

Модератором этой части конференции выступил Дмитрий Саранча, ведущий ТСН Медиа-группы «Каскад».

В диалоге примут участие все заинтересованные стороны.

Источник: пресс-служба форума