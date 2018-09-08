В Сочи сгорел автомобиль

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8 сентября 2018 года, в районе трех часов ночи, в Адлерском районе, на улице Нагуляна, в районе дома 31, произошло ДТП, в котором пострадал один человек.

По предварительным данным, 43-х летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ 2016, при движение не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части дороги и столкнулся с опорой линий электропередач. Через некоторое время после столкновения автомобиль загорелся, к моменту воспламенения транспортного средствв водителя в салоне машины уже не было.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель ВАЗа, который с различными травмами был госпитализирован скорой медицинской помощью.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что невнимательность и рассеянность на дороге может привести к совершению дорожно-транспортного происшествия. Помните, автомобиль, это средство повышенной опасности при управлении которым недопустимо отвлечение, особенно при приближении к пешеходным переходам, движении вблизи мест учебы и отдыха детей, а также при движении во дворах и вблизи жилой зоны.

Источник: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи