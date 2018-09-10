С начала курортного сезона  «единым» билетом воспользовалось более 400 тысяч пассажиров

/Транспорт/

АНО «Единая транспортная дирекция» сообщает, что в с 30 апреля по 5 сентября 2018 года «единым» билетом в Крым и Республику Абхазия и в обратном направлении с использованием железнодорожного, авиационного и автотранспорта перевезено 404 794 пассажира, что на 15% больше аналогичного периода прошлого года.

Из них 228740 путешествовали в Крым, 173781 - из Крыма. «Единым» билетом с использованием железнодорожного транспорта перевезено 342921 пассажир, с использованием авиатранспорта – 61873 пассажира.

На сегодняшний день с глубиной продажи до 30 сентября оформлено 443008 проездных документов.

Напомним, перевозки по «единому» билету в Крым и обратном направлении осуществляются с пересадкой в аэропортах Анапы и Симферополя, а также с пересадкой в автобусы на железнодорожных вокзалах Краснодара и Анапы. Кроме того АНО «ЕТД» организует перевозки в Республику Абхазия с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера через аэропорт Сочи.

Оформить «единый» билет в Крым и Абхазию можно при покупке билетов на сайтах Туту.ру и ОАО «РЖД», а также в кассах любого железнодорожного вокзала, в кассах агентских сетей АО «ФПК» (дочернее общество ОАО "РЖД") и в агентских сетях по продаже авиабилетов.

Источник: пресс-служба АНО "ЕТД" (Единая транспортная дирекция)