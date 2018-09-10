ВНИМАНИЕ, ПЕРЕКРЫТИЕ ПЕРЕЕЗДА!!!!

/Транспорт/

Администрация муниципального образования город Новороссийск сообщает, что в виду проведения работ Новороссийской дистанции пути по ремонту междупутья, железнодорожного пути, замене настила на железнодорожном переезде «Сухумский» по ул.Портовая, в районе ул.Ревельская, с 22:00 14.09.2018 по 06:00 15.09.2018 движение транспортных средств через переезд будет ЗАКРЫТО.

Просим предприятия города учесть проведение работ на железнодорожном переезде при доставке грузов и ограничить движение грузового транспорта в указанный период в адрес предприятий по ул. Портовая. Жителей города для проезда на ул.Портовая в указанное время просим воспользоваться альтернативным маршрутом через ул.Магистральная.

Источник: www.admnvrsk.ru