Перевозки металлов в полувагонах выросли на 17%

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По итогам работы в августе 2018 года перевозки металлов в полувагонах АО «ФГК» выросли на 17% к аналогичному периоду прошлого года, до 1,3 млн тонн. Доля перевозок металлов в полувагонах АО «ФГК» составила 11%.

Как пояснил начальник Департамента по перевозкам грузов в полувагонах АО «ФГК» Даниил Буевич, в отчетном периоде отмечен рост объема перевозок крупнейших металлургических предприятий: «В Уральском регионе погрузку в полувагоны Компании нарастило ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (до 155 тыс. тонн), продукция которого в рамках сервисного контракта перевозится для нужд различных секторов промышленности по всей сети российских железных дорог. На Северо-Западе ЗАО «Ижорский трубный завод» увеличило объем перевозок в полувагонах АО «ФГК» (до 16,3 тыс. тонн), грузы направляются для строительства различных объектов, реализуемых ПАО «Газпром». На полигоне Северо-Кавказской железной дороги отмечен рост перевозок металлов в полувагонах в экспортных направлениях через порт Новороссийск, в том числе за счет ООО «Ростовский электрометаллургический завод» (до 11 тыс. тонн)».

В августе 2018 года наибольшее увеличение погрузки металлов к уровню прошлого года в полувагоны АО «ФГК» отмечено на полигонах Октябрьской – в 2 раза (до 19 тыс. тонн), Забайкальской – на 24% (до 17 тыс. тонн), Южно-Уральской – на 21% (до 301 тыс. тонн) и других железных дорог.

Источник: Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги