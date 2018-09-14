Сотрудники полиции Геленджика по горячим следам раскрыли кражу из домовладения и угон автомобиля

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В дежурную часть Отдела МВД России по городу Геленджику поступило сообщение от пожилого мужчины о том, что из его дома пропало имущество, а с территории домовладения - автомобиль.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что вечером пенсионер припарковал автомобиль возле дома, при этом не запер его, а ключ оставил в замке зажигания. Ночью, мужчина проснулся, вышел на улицу и не обнаружил своего транспортного средства на месте парковки. Также при осмотре дома мужчина не нашел пенсионное удостоверение, документы на автомобиль, денежные средства и сотовый телефон.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители составили ориентировку на розыск угнанного автомобиля и передали ее всем дежурным нарядам полиции.

В течение часа разыскиваемое транспортное средство было обнаружено на одной из улиц Геленджика. При опросе возможных очевидцев правоохранителям удалось получить описание молодого человека, который находился за рулем автомобиля потерпевшего.

Предполагаемого преступника сотрудники полиции задержали на одной из улиц города-курорта и доставили в отдел полиции.

В ходе личного досмотра 29-летнего жителя Рязанской области правоохранители обнаружили и изъяли похищенное имущество.

В настоящее время в отношении подозреваемого отделом дознания и следственным отделом ОМВД России по городу Геленджику возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю