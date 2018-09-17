Перевозки вагонами-автомобилевозами возросли

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За восемь месяцев текущего года вагонами-автомобилевозами в составах поездов Северо-Кавказского филиала АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») перевезено 1776 транспортных средств. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года были доставлены 1423 единицы автотранспорта.

В настоящее время вагоны-автомобилевозы курсируют в составе поездов №19/20 Ростов – Москва, №35/36 Санкт-Петербург – Адлер, №103/104 Адлер – Москва, №641/642 Ростов – Адлер Северо-Кавказского филиала АО «ФПК».

Вагон-автомобилевоз одновременно может перевозить до 4 машин или до 8 мотоциклов. Внутри вагон оборудован специальными приспособлениями для крепления машин и мотоциклов, системами пожарной и охранной сигнализации.

Отметим, что к перевозке вместе с транспортным средством принимается багаж весом каждого места не более 75 кг и общим весом не более 200 кг. Каждое место багажа в сумме трех измерений не должно превышать 180 см. Плата за провоз багажа в транспортном средстве не взимается.

Чтобы воспользоваться услугой по перевозке транспортного средства отправителю необходимо заполнить заявку на сайте ОАО «РЖД», либо в кассе пункта продажи.

Источник: Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги