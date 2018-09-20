Расписание движения пригородных поездов изменится во время проведения «Гран-при России «Формула-1»в Сочи.

/Транспорт/

С 27 по 30 сентября 2018 года в дни соревнований «Гран-при России «Формула-1» в Сочи изменится расписание пригородных поездов на Черноморском побережье.

В период проведения мероприятия электропоезда сообщением Туапсе – Имеретинский курорт, Лазаревская – Имеретинский курорт, Туапсе – Аэропорт, Лазаревская – Аэропорт будут следовать до станции Сочи.

На железнодорожном вокзале Сочи пассажиры, пройдя через пункт досмотра, смогут пересесть на электропоезда Сочи – Имеретинский Курорт, Сочи – Аэропорт. Для обеспечения беспрепятственного прохода пассажиров через автоматизированные пункты контроля на станциях Сочи, Мацеста, Хоста, Адлер, Имеретинский курорт, Аэропорт, Эсто-Садок, Роза Хутор турникетные линии будут открыты.

Проезд в пригородных электропоездах для пассажиров в период проведения мероприятия осуществляется на платной основе, в соответствии с установленным тарифом и действующим законодательством.

Оформление проездных документов осуществляется во всех пригородных билетных кассах Сочинского участка ОАО «Кубань Экспресс-Пригород», у билетных кассиров на посадочных платформах и в пригородных поездах у разъездных билетных кассиров, а также через терминалы самообслуживания, установленные на станциях Туапсе, Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Мацеста, Хоста, Адлер, Имеретинский курорт, Эсто-Садок, Роза Хутор.

В данный момент в пригородных кассах Черноморского побережья открыта предварительная продажа билетов на проезд в электропоездах в дни проведения соревнований.

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Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00. (Звонок из любой точки России бесплатный).

В период проведения мероприятия электропоезда сообщением Туапсе – Имеретинский курорт, Лазаревская – Имеретинский курорт, Туапсе – Аэропорт, Лазаревская – Аэропорт будут следовать до станции Сочи.

На железнодорожном вокзале Сочи пассажиры, пройдя через пункт досмотра, смогут пересесть на электропоезда Сочи – Имеретинский Курорт, Сочи – Аэропорт. Для обеспечения беспрепятственного прохода пассажиров через автоматизированные пункты контроля на станциях Сочи, Мацеста, Хоста, Адлер, Имеретинский курорт, Аэропорт, Эсто-Садок, Роза Хутор турникетные линии будут открыты.

Проезд в пригородных электропоездах для пассажиров в период проведения мероприятия осуществляется на платной основе, в соответствии с установленным тарифом и действующим законодательством.

Оформление проездных документов осуществляется во всех пригородных билетных кассах Сочинского участка ОАО «Кубань Экспресс-Пригород», у билетных кассиров на посадочных платформах и в пригородных поездах у разъездных билетных кассиров, а также через терминалы самообслуживания, установленные на станциях Туапсе, Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Мацеста, Хоста, Адлер, Имеретинский курорт, Эсто-Садок, Роза Хутор.

В данный момент в пригородных кассах Черноморского побережья открыта предварительная продажа билетов на проезд в электропоездах в дни проведения соревнований.

***

Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00. (Звонок из любой точки России бесплатный).

Источник: Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги