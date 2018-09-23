РСА: Инициатива о плате за убытки по ОСАГО при отсутствии страховки у виновника противоречит сути страхования

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Депутаты выдвинули инициативу о плате за убытки по ОСАГО при отсутствии страховки у виновника.

Как прокомментировал начальник управления методологии страхования РСА Михаил Порватов, инициатива заключается в том, что потерпевший, у которого есть страховой полис, обращается в свою страховую компанию по ПВУ, а у виновника полиса нет.

Данная инициатива противоречит самому смыслу страхования, поскольку по ОСАГО страхуется именно ответственность причинителя вреда, и если ответственность причинителя вреда не застрахована, то как может осуществляться страховая выплата?

Рушится сама конструкция страхования, потому что мы говорим о страховании ответственности, то есть, если у виновника полиса нет, то нет страхования, и страховщик потерпевшего не может ничего выплатить, потому что прямое возмещение убытка (ПВУ) – это не договор страхования непосредственно, это просто способ возмещения убытков, улучшенный клиентский сервис.

Инициатива депутатов также противоречит международной практике. В настоящее время за езду без полиса, аналогичного полису ОСАГО предусматривается строгая ответственность, вплоть до уголовного наказания.

В настоящее время ведется работа в отношении ужесточения контроля за наличием полиса страхования, в том числе через камеры на дорогах.

Источник: Пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»