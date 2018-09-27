Евгений Уфимцев: Реформа ОСАГО может быть принята в два этапа

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Участники пресс-конференции «Итоги парламентских слушаний по ОСАГО» рассказали о грядущей либерализации тарифов ОСАГО и других возможных изменениях в отрасли. Исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев разделил предложения на 2 части или на 2 этапа реформы.

Первый этап перехода к справедливому тарифу, который обсуждался на прошедших парламентских слушаниях по ОСАГО в Госдуме и в Совете Федерации – это уже не раз анонсированное указание Банка России, проект которого был обнародован в июне этого года. Было снова обозначено три его главных изменения: расширение тарифного коридора, реформа коэффициента бонус-малус (КБМ) и коэффициентов возраста и стажа (КВС). сам ЦБ, видят, какое количество жалоб и социального негатива возникает у людей в адрес ОСАГО, потому что им непонятно, почему у них несколько коэффициентов или не такая скидка, на какую они рассчитывали. Система позволяет добросовестным автовладельцам

При этом РСА самым важным из них считает реформу КБМ. «Страховщики, да и иметь несколько КБМ и иногда очень высокий КБМ, но зато мошенникам или людям, которые часто совершают ДТП, дает возможность уходить от наказания», - пояснил Уфимцев.

В проекте было заложено, что изменения КБМ начнут действовать с 1 января (то есть к 1 января люди должны уже получить измененный коэффициент). Как объяснил Уфимцев, в таком случае указания должны быть подписаны в ноябре, чтобы был период для их адаптации и включения в работу обновленного КБМ.

Второе по значимости предложение по мнению Евгения Уфимцва - пересмотр КВС. Это позволит повысить тариф для 20% рисковых автовладельцев, а у 80% коэффициент сохранится или понизится, т.е. они будут платить меньше. Примерно такая же пропорция верна и для тарифного коридора: 16% водителей в среднем по стране сегодня недотарифицировано. Скорректировать эту разбалансированность поможет его расширение.

Вторая часть реформы, обсуждавшейся на слушаниях, включает в себя дополнительные изменения, которые требуется вносить в закон об ОСАГО. Они прописаны в двух законопроектах, подготовленных Минфином. Первый касается перестрахования и компенсационных выплат в случае ухода или банкротства компании, второй связан с изменением лимитов и сроков страхования, а также отмены ряда коэффициентов в ОСАГО. «На парламентских слушаниях депутаты как раз предлагали принять ряд мер, которые позволили бы сделать этот продукт лучше для потребителя, хорошего автовладельца, а человека, который выполняет свои обязанности – более защищенным», - рассказал исполнительный директор РСА.

Одно из таких предложений – переход от страхования ответственности автомобиля к страхованию ответственности водителя. РСА считает эту меру возможной, но только в перспективе. Другое – защита людей, которые выполнили свою обязанность и купили полис ОСАГО, но при оформлении страхового случая столкнулись с тем, что вторая сторона не исполнила этой обязанности. Предлагается усилить борьбу с теми, кто не покупает полисы ОСАГО, и обсудить, как защитить самого пострадавшего. Третья идея – в рамках повышения доступности полисов ОСАГО ввести обязательную фото- и видеофиксацию покупки полисов. Поддержки это предложение не встретило – РСА увидел в этом дополнительные затраты для страховщиков, которые лягут бременем на потребителя.

Что касается коэффициентов, то в дальнейшем возможно появление коэффициента страховщика, который в рамках установленного коридора сможет устанавливать индивидуальную скидку уже не для группы страхователей, а для конкретного водителя. Он, как и коэффициент нарушения ПДД, заложен в законопроекте Минфина. «Там два подхода. Убирается коэффициент мощности и территории и ставится коэффициент страховщика, повышающий или понижающий, который зависит от ряда параметров – он устанавливает его сам. И второе – наконец добавляется коэффициент за нарушение ПДД. Для более злостных нарушителей, которые две сплошные пересекли, на красный проехали, в пьяном или наркотическом состоянии сели за руль, будут существенные повышения», - прокомментировал Евгений Уфимцев.

Все эти нововведения относятся уже ко второму этапу либерализации. По оценкам РСА они должны произойти уже в следующем году – а значит, в этом году законопроект должен быть принят, дальше – подготовка к изменениям, а затем с нового года - переход к более детализированному индивидуальному тарифу для граждан.

«Юридически департамент страхового рынка Банка России делает представление руководству ЦБ, ЦБ рассматривает результаты таких слушаний на совете директоров ЦБ, одобряет или нет соответствующие указания, после этого указания отправляет в Минюст. Все это может занять пару месяцев, но мы надеемся, что в ноябре документ уже будет выпущен», - пояснил механизм президент РСА Игорь Юргенс.

Он объяснил, почему так важно принять изменения уже сейчас. 70% российского автопарка –иностранные машины. Соответственно, 70% запчастей – это иностранные запчасти. Отечественные машины тоже имеют большой компонент иностранных запчастей, и все лакокрасочные покрытия производятся вне территории РФ. С падением рубля повышается цена на всё, кроме трудозатрат, хотя и они тоже немного растут в соответствии с общей экономической ситуацией. Пока что благодаря рыночной конкуренции (из-за существенного снижения доли рынка бывшего его лидера – «Росгосстраха») тарифы на ОСАГО удается сдерживать, они даже упали на 15%. Но если произойдет вторая волна санкций или другие шоки, которые могут наступить от нестабильности на мировых рынках или глобальной политической нестабильности, быстро осуществить изменения будет невозможно, что неминуемо приведет к новому оттоку страховщиков из проблемных регионов. «Это как при советском дефиците: когда цена не соответствует себестоимости, люди просто кладут товар под полку. Ровно это произойдет. А плюс 20% и минус 20% дают возможность абсорбировать шок, не ожидая нового решения ЦБ и не ограничивая доступность ОСАГО», - заключил президент РСА.

Источник: Пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»