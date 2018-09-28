Отечественная портовая отрасль продолжает рост

/Транспорт/

Об этом говорилось на состоявшемся выездном Совете директоров Ассоциации морских торговых портов, который 25 и 26 сентября проходил на базе ПАО «Новороссийский морской торговый порт».

Практика проведения общего сбора отраслевого профессионального сообщества в различных портовых регионах существует очень давно. Такая форма общения позволяет не только обмениваться мнениями по текущим событиям и проблемным вопросам, но и знакомиться с инфраструктурой и достижениями крупнейших операторов морских терминалов.

Примечательно, что одно из первых выездных заседаний Совета директоров АСОП 27 лет назад также состоялось в Новороссийске. Об этом напомнил тогдашний директор Новороссийского порта, а ныне почетный работник Ассоциации Валерий Львович Быков, который принял участие в обсуждении вопросов повестки дня.

Итоги работы Ассоциации в текущем году подвел исполнительный директор АСОП Серик Жусупов. Он отметил, что морские порты России продолжают показывать устойчивый рост перевалки грузов различной номенклатуры. Общий грузооборот отечественных морских терминалов с января по август увеличился на 3,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 535,6 миллионов тонн. Такая динамика свидетельствует о продуманной и последовательной политике развития портовой отрасли, немалую роль в котором играет совместная нормотворческая работа Министерства транспорта России и Ассоциации.

В поле зрения рабочих органов АСОП остаются вопросы производственного характера и инвестиций, прекращения государственного регулирования цен на услуги операторов морских терминалов и буксировочных компаний, тема совершенствования работы пунктов пропуска в морских портах и реализация принципа «одного окна» при прохождении государственного контроля операций с экспортно-импортными грузами. Также на первый план сегодня выходит экологическая проблематика и транспортная безопасность, состояние гидротехнических сооружений, соблюдение правил охраны труда в морских портах и проведение специальной оценки условий труда. Обо всем этом подробно рассказали руководители профильных комитетов Ассоциации, взявшие на себя общую координацию профессионального сообщества при разработке конкретных предложений по совершенствованию отраслевой нормативно-правовой базы, а также при подготовке законодательных инициатив.

Первый заместитель генерального директора ПАО «НМТП» Игорь Терентьев озвучил вопросы, также требующие совместного всестороннего рассмотрения. Это, прежде всего, развитие железнодорожных и автотранспортных подходов к портам, необходимость пересмотра норм технологического проектирования морских терминалов, комплекс вопросов связанных с устранением пробелов в законодательстве в отношении организации временного хранения груза.

Такая своеобразная «сверка часов» крупнейших операторов морских терминалов приобрела особую актуальность в свете намеченной на 28 сентября встрече членов Ассоциации с Министром транспорта России Евгением Дитрихом.

Источник: пресс-служба