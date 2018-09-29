В Армении военнослужащие приняли участие в акции «За безопасность дорожного движения»

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В российской военной базе Южного военного округа, дислоцированной в Армении, военнослужащие, находящиеся на должностях водителей и имеющие личный автотранспорт, приняли участие в акциях «За безопасность дорожного движения».

Командование соединения совместно с сотрудниками 216 военной автомобильной инспекции провели лекции, направленные на повышение дорожной грамотности, соблюдение требований правил дорожного движения военными водителями, Особое внимание уделялось знанию военнослужащими своих функциональных обязанностей и требований мер безопасности при управлении техникой в различных дорожно-транспортных ситуациях в осенне-зимний период.

В акции по предотвращению дорожно-транспортных происшествий в Закавказье приняли участие более 2 тыс. военнослужащих и членов их семей.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа