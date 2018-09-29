/Транспорт/

В Армении военнослужащие приняли участие в акции «За безопасность дорожного движения»

В российской военной базе Южного военного округа, дислоцированной в Армении, военнослужащие, находящиеся на должностях водителей и имеющие личный автотранспорт, приняли участие в акциях «За безопасность дорожного движения».

Командование соединения совместно с сотрудниками 216 военной автомобильной инспекции провели лекции, направленные на повышение дорожной грамотности, соблюдение требований правил дорожного движения военными водителями, Особое внимание уделялось знанию военнослужащими своих функциональных обязанностей и требований мер безопасности при управлении техникой в различных дорожно-транспортных ситуациях в осенне-зимний период.

В акции по предотвращению дорожно-транспортных происшествий в Закавказье приняли участие более 2 тыс. военнослужащих и членов их семей.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Транспорт

Просмотров: 61 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Создание искусственного сала – проблематичный технический процесс

Школа InternetUrok.ru ищет учителей в регионах

В Анапе в результате халатности должностного лица ребенок сломал ногу

Врач: 80% рекламы лекарств – это «фуфломицин»

Аналитик оценил шансы Германии и Турции в газовом споре с США