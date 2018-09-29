«Байкал-Сервис» представил на форуме «ТрансЛогистика. Санкт-Петербург» доклад о драйверах развития страхования сборных грузов

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26-27 сентября в северной столице в КЦ «ПетроКонгресс» состоялась конференция «ТрансЛогистика. Санкт-Петербург», в которой приняли участие представители более 150 компаний. Среди них ключевые игроки рынка: DPD, «Деловые линии», «Байкал-Сервис ТК», Avito. Услуги, GEFCO Санкт-Петербург, «ВИНК», V.I.G.Trans, «Морстройтехнология», DelAsia, «АНТОР Бизнес Решения», Wolf Russia, Peugeot Citroen Russia и многие другие.

На основных сессиях конференции участники обсудили вопросы оптимизации логистических процессов, ВЭД и таможни, автоматизации и IT в логистике, безопасности грузов.

С докладом по теме «Страхование сборных грузов. Проблематика и драйверы развития» на конференции выступила начальник отдела страхования ООО «Байкал-Сервис ТК» Наталья Ковтун, которая отметила, что страхование грузов - это универсальное страховое решение для грузоперевозчиков, позволяющее минимизировать риски финансовых потерь в связи с повреждением, гибелью или кражей груза. «Байкал-Сервис» около 13 лет работает с проверенным страховщиком и пока не было случая, чтобы страховая компания отказала клиенту в выплате. В последнее время «Байкал-Сервис» реализует проект по автоматизации страхования. «Сегодня сроки страховой выплаты у страховщика составляют около 30 дней. Автоматизация систем как внутри компании, так и при взаимодействии партнерами позволит ускорить процесс выплаты клиентам страхового возмещения», - подчеркнула она.

В 2018 году конференцию сопровождала выставочная экспозиция, на которой были представлены различные решения и услуги, упрощающие процесс грузоперевозок.

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