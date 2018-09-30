За се6я и того парня. Водителя заставят оплачивать чужие нарушения

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Петр Шкуматов, координатор движения «Общество Синих Ведерок» рассказал Forbes как дисциплинированных водителей вновь хотят заставить заплатить за злостных нарушителей.

Очередное повышение цен на полисы ОСАГО не за горами. На эту тему прошли слушания в Государственной думе. Страховые компании указывали на возросшую убыточность этого вида страхования и приводили конкретные цифры. Действительно, за последнее время число аварий увеличилось и, как следствие, увеличилось число выплат по ОСАГО. На текущий момент общие выплаты превышают сборы.

Как можно оздоровить ситуацию в ОСАГО? Первый, уже привычный вариант — линейно повысить тарифы, так как запасные части дорожают, а ремонт сейчас осуществляется с использованием новых компонентов. Но есть и другие пути. Например, снизить количество аварий и, как следствие, убытков. Сами же страховые компании приводили на слушаниях цифру: 80% водителей в России — добропорядочные и аккуратные. Управляют автомобилем максимально осторожно и в ДТП по своей вине попадают крайне редко. Оставшиеся 20% водителей управляют автомобилем агрессивно, часто являются виновниками крупных ДТП и, как следствие, крупных выплат. Как мы видим, принцип 80/20, или закон Парето, работает и на российских автомобильных дорогах. Из этого соотношения получается, что любое повышение тарифов ОСАГО бьет прежде всего по добросовестным водителям, которые оплачивают грехи тех, кто не привык себя ограничивать.

В качестве примера приведу три истории из жизни обладателей полиса ОСАГО, которые освещались в региональных СМИ как курьезные: некто Куликов из Волгограда, выезжая задним ходом со стоянки, задел три автомобиля. Видимо, в отместку эти пострадавшие автомобили затем подкарауливали его в разных районах и совершали с ним ДТП. И так — 30 раз за год. Семейная пара постоянно ездила на своем автомобиле от места регистрации жены к месту регистрации мужа из Воронежа в Лиски и обратно. За два года семейных миграций они совершили 43 ДТП. Девушка приехала в офис страховой компании за полисом ОСАГО, купила его, после чего тут же протаранила семь припаркованных автомобилей на стоянке страховщика.

Во всех этих вопиющих случаях страховые компании выплачивали ущерб. Множество людей безаварийно ездят десятки лет. Так почему нормальные автомобилисты должны спонсировать подобные аномалии, когда за год человек умудряется попасть в десятки аварий? Может, таким «водителям» стоит пересесть на общественный транспорт, если уж никак не получается ездить на автомобиле аккуратно и безаварийно?

Формула расчета стоимости полиса ОСАГО закреплена в ФЗ-40 («Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»), и в ней есть всего лишь две переменных, которые слабо коррелируют с адекватностью водителя. Это коэффициент «бонус-малус», который учитывает уже произошедшие по вине водителя ДТП, и безымянный коэффициент, учитывающий страховые случаи, которые привели к регрессному требованию от страховой.

Очевидно, двух этих коэффициентов совершенно недостаточно для того, чтобы определить персональный риск, исходящий от конкретного водителя. Во всем мире стоимость полиса рассчитывается по куда более сложным формулам. Например, в Калифорнии используется добрый десяток коэффициентов для того, чтобы адекватные водители платили меньше, а неадекватные — больше. Вот некоторые из них: стаж вождения; наличие высшего образования; наличие работы; семейный статус и наличие детей; кредитная история; история вождения; наличие сертификата школы контраварийного вождения и так далее.

Управлять автомобилем агрессивно, систематически пренебрегать правилами дорожного движения должно стоить дорого или очень дорого. Злостные нарушители должны оплачивать свое вольное поведение на дороге самостоятельно. Хочешь ездить без правил — плати. Но нельзя заставлять дисциплинированных водителей платить за тех, кому наплевать на окружающих. Постоянное повышение тарифов — это перекладывание ответственности с больной головы на здоровую.

Полис ОСАГО должен оформляться на конкретного человека, а не на машину, как это делается сейчас. Потому что риск на дороге исходит от водителя и не зависит от марки автомобиля или мощности двигателя. Переход к персонифицированным тарифам поможет сделать ОСАГО привлекательным видом страхования как для страховых компаний, так и для самих водителей. Потому что цена его снизится, как только законопослушное большинство перестанет оплачивать выходки постоянных фигурантов оперативных сводок МВД.

Источник: Пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»