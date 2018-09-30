Участники слушаний в верхней палате парламента единогласно высказались за установление индивидуальной цены ОСАГО

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На днях в Совете Федерации состоялись парламентские слушания на тему «Актуальные вопросы совершенствования регулирования в сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Данную тему уже обсуждали 13 сентября в Государственной Думе, где абсолютное большинство участников поддержало идею либерализации ОСАГО. При этом инициативы регуляторов рынка – Министерства финансов и Центрального Банка – в части установления системы справедливого тарифа полностью совпадают.

Вчера члены верхней палаты парламента единогласно высказались за установление справедливой и индивидуальной цены ОСАГО. Можно говорить о том, что дискуссия из плоскости «а нужна ли либерализация ОСАГО?» перешла в плоскость «а какие именно изменения для этого нужны?». Одним из ключевых показателей в определении индивидуального тарифа участники слушаний в Совете Федерации назвали статистику аварийности водителя по его вине. Таким образом, «наказание рублем» станет не только справедливым по отношению к цене ОСАГО, но и послужит своего рода дополнительной воспитательной мерой, направленной на снижение аварийности на дорогах в целом.

Как отметил заместитель Председателя Совета Федерации Евгений Бушмин, при проведении реформ по изменению системы тарифообразования ОСАГО необходимо, прежде всего, защитить аккуратных, добропорядочных водителей. Во-первых, для них цены на полис не должны увеличиться. Во-вторых, по мнению Бушмина, необходимо законодательно защитить водителей от тех безответственных участников дорожного движения, которые ездят без полиса и провоцируют ДТП. Сейчас при столкновении с таким водителем на дороге получить возмещение ущерба крайне затруднительно, так как ответственность не лежит ни на страховой, ни на ГИБДД.

Вероятность резкого роста цен на ОСАГО, который может наступить с расширением тарифного коридора, опроверг Президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс: «С того момента как «Росгосстрах» сократил свою долю на рынке с 40% до 9%, мы наблюдаем, как цена полиса ОСАГО опустилась на 10%. Этому способствует реальная конкуренция между компаниями». Логично предположить, что законы конкурентного рынка после реформы, когда у страховых появится больше простора для маневра, будут действовать еще эффективнее.

На парламентских слушаниях активно обсуждалась необходимость пересмотра системы расчета КБМ. Это одна из главных инициатив Центрального Банка, который предлагает провести реформу по расчету этого коэффициента уже в ближайшее время. По мнению регулятора, КБМ необходимо закрепить за водителем, а не за автомобилем. Данную инициативу полностью поддерживает и страховое сообщество. Реформу регулятора по увеличению сегментов возраст-стаж (КВС) также признали своевременной. По предварительным расчетам РСА, увеличение количества значений КВС снизит стоимость полиса ОСАГО для 80% водителей.

Либерализация ОСАГО, направленная на установление справедливого тарифа, позволит исключить ситуацию, когда одни сегменты дотируют другие. При этом рассматриваются варианты отказа от некоторых коэффициентов. Так, по мнению некоторых участников отрасли, на тариф не должен влиять коэффициент мощности, так как не установлено никакой связи между мощностью и риском попадания в ДТП. «Необходимо переходить от страхования автомобиля к страхованию водителя. В этом случае мощность автомобиля не играет никакой роли», - говорит заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров. Что касается инициатив по отмене территориального коэффициента, то мнения участников слушаний по данному вопросу нельзя назвать однозначными. Например, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает эту меру преждевременной, потому что территориальный коэффициент – это не только состояние дорог и количество пробок, но и уровень жизни людей: уровень доходов и цен в разных регионах разный. «Да, наверное, когда у каждого тариф будет индивидуальным, можно будет территориальный коэффициент отменять. Но если мы это сделаем сейчас, то развалим всю систему», - говорит он.

Идею индивидуализации тарифов полностью поддерживают автомобилисты. «85% автовладельцев – добропорядочные аккуратные водители, оставшиеся 15% - лихачи-нарушители, которые по статистике страховых компаний являются участниками почти половины ДТП», - говорит координатор движения «Общество Синих Ведерок» Петр Шкуматов. «При этом систему необходимо продумать таким образом, чтобы, какой бы высокий тариф не устанавливался для категории нарушителей, это не приводило к тому, что они станут ездить без ОСАГО вообще», - добавил он. Шкуматов считает, что в формулу расчета ОСАГО также должны быть включены штрафы за нарушения ПДД. В этом, по его мнению, могут помочь данные и статистика ГИБДД.

Все предложения, озвученные на слушаниях – в Совете Федерации и Государственной Думе – будут внимательно изучены. Далее обобщенная резолюция будет передана в федеральные органы законодательной власти.

Источник: Пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»