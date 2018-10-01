Акция по бесплатному провозу домашних животных стартовала в поездах Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании

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С 1 по 7 октября АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» проводит акцию по бесплатному провозу домашних животных в пригородных поездах.

Данная акция приурочена к Всемирному дню защиты животных, который отмечается 4 октября.

Приобретая разовый билет или абонементный билет, пассажир вправе провезти с собой и домашнее животное. Мелких животных и птиц можно перевозить в вагоне, крупных собак – в тамбуре поезда в намордниках и с поводком. При этом перевозить животных в поездах пригородного сообщения можно без предъявления ветеринарных документов.

Отметим, что перевозка мелких домашних животных, собак и птиц в электричках осуществляется в соответствии с Правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на железнодорожном транспорте.

АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания»» является дочерним зависимым обществом ОАО «РЖД». Компания осуществляет пригородные пассажирские перевозки железнодорожным транспортом на территории 7 субъектов РФ: Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, республики Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания, Дагестан)

Источник: Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги