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Открытие Крымского моста для большегрузного автотранспорта отразится на сроках доставки грузов.

Это событие, безусловно, пойдет на пользу экономике Крыма и будет способствовать росту грузоперевозок, считает генеральный директор краснодарского филиала транспортной компании «Байкал Сервис» Денис Ильин.

По его мнению, в первую очередь, уже в октябре должен увеличиться исходящий грузопоток из Крыма, поскольку товары, производимые на полуострове, с открытием грузового движения по мосту автоматически становятся более конкурентоспособными.

Другим следствием станет вполне вероятное снижение цен на товары, а также расширение их ассортимента.

«Очевидно, что логистика в Крыму станет стабильнее, сократятся сроки доставки грузов, — отметил Денис Ильин. — Отныне мы не зависим от погодных условий (особенно в зимний период), когда при штормах паромная переправа могла задержать доставку на неделю. Кроме того, мы получаем существенную экономию на фрахт с каждого рейса туда и обратно».

Директор по логистике ТК «Байкал Сервис» Виталий Скуратов сообщил, что с открытием моста для большегрузов сроки доставки в Крым сокращаются на сутки, соответствующие изменения уже внесены в расписание на сайте компании.

Отметим, что в 2017 году транспортная компания открыла на полуострове два филиала – в Симферополе и Севастополе.