На Северо-Кавказскую железную дорогу поступило 16 новых локомотивов

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В рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» на СКЖД поступило шестнадцать тепловозов серии 2ТЭ25КМ и один – серии ТЭП70БС.

Новые локомотивы эксплуатируются в Грозненском и Минераловодском регионах дороги, а также обслуживают участки Таманского полуострова, Сальск - Батайск, Морозовская - Лихая.

Напомним, что в 2017 году в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» по обновлению тягового подвижного состава на Северо-Кавказскую магистраль поступило 17 тепловозов.

Планомерное обновление парка позволяет постепенно выводить из эксплуатации устаревшие локомотивы.

Источник: Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги