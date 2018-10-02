Почти 2 миллиона пассажиров воспользовались «единым» билетом с 2014 года

30 сентября завершились перевозки по «единому» билету в Крым и в Абхазию и в обратном направлении. С начала действия «единого» билета за пять курортных сезонов возможностью путешествовать таким способом воспользовались 1 млн 970 тысяч 387 пассажиров.

Всего с 30 апреля по 30 сентября 2018 года «Единой транспортной дирекцией» перевезено 452 880 пассажиров. Из них 387 396 выбрали мультимодальную перевозку с участием поезда и автобуса, 65 484 – с участием самолета и автобуса. Поездками по «единому» билету в 2018 году воспользовалось на 20% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

При этом по «единому» билету в Крым путешествовало 244 980 пассажиров, и 205 680 - из Крыма. За прошедший курортный сезон «единым» билетом в Абхазию воспользовалось 2220 пассажиров. Перевозками из аэропорта Симферополя до популярных городов и санаториев Крыма по проекту Fly&Bus воспользовалось 68 тысяч 901 пассажир.

В программе «Тайный пассажир», реализуемой в АНО «ЕТД» и в прошедшем курортном сезоне, приняло участие 105 пассажиров, путешествующих по «единому» билету (в том числе по проекту Fly&Bus). По итогам рассмотрения предоставленных отчетов выявлены проблемные вопросы и определены направления дальнейшего улучшения качества оказываемых услуг.

На «горячую» линию «единого» билета за прошедший период поступило более 58 тысяч звонков. Чаще всего пассажиры интересовались маршрутом, порядком оформления билетов, расписанием и стоимостью. Операторы круглосуточной «горячей» линии также принимали отзывы об организации перевозки.