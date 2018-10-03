В график движения пригородного поезда в Ростовском регионе СКЖД вносится изменение 6 октября

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В связи с культурно-массовыми мероприятиями в рамках фестиваля «Оборона Таганрога 1855 года» и для удобства пассажиров 6 октября вносится изменение в график движения одного пригородного поезда на участке Ростов - Таганрог.

Пригородный поезд №6076 сообщением Ростов – Таганрог-2 будет отправляться со станции Ростов на 40 минут раньше – в 07.52 (вместо 08.32), проследует со всеми остановками с опережением существующего графика на 40 минут и прибудет на станцию Таганрог-2 в 09.51 (вместо 10.31).

Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.

Источник: Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги