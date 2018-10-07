Почти половина пассажиров высказались против идеи капсул вместо плацкартов

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В плацкартных вагонах вместо полок могут появиться капсулы. Такую идею на днях озвучил глава РЖД Олег Белозеров. Сервис путешествий Туту.ру выяснил у путешественников, как им инициатива. В опросе приняли участие около 2 тысяч человек. Большинство (57%), в целом, поддерживают инициативу, но с оговорками.

Треть ответили, что положительно отнесутся к нововведению, если билет на поезд при этом не подорожает. 28% тоже «за» капсулы, но только если ехать в них будет комфортно.

27% ответили, что к капсулам отношение у них отрицательное, а лучше пусть остаются привычные полки.

16% признались, что идея с капсулами им не нравится из-за клаустрофобии.

Данные опроса «Как вы относитесь к инициативе РЖД заменить полки в плацкарте на капсулы?»:

- 29% — положительно, если билет на поезд при этом не подорожает;

- 28% — положительно, если ехать в них будет удобно;

- 27% — отрицательно. Лучше привычные полки;

- 16% — отрицательно. У меня клаустрофобия.

В комментариях под опросом в путешественники отмечали, что «Капсулы — это хорошо, главное, чтобы летом не так жарко в них было, а так всё что угодно, лишь бы не ехать с левыми попутчиками» и «Главное, чтоб в них розетки были».

Источник: По связям с общественностью сервис путешествий Tutu.ru