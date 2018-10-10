Около 30 млн пассажиров перевезено на Северо-Кавказской железной дороге

/Транспорт/

В январе-сентябре 2018 года в поездах дальнего следования и в пригородном сообщении на Северо-Кавказской железной дороге перевезено 29,4 млн человек.

При этом в пригородном сообщении перевезено 18,9 млн пассажиров (на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года), а в дальнем – 10,5 млн (+11,4%).

Пассажирооборот по итогам 9 месяцев составил более 10,2 млрд пасс-км (+10,8%).

В августе текущего года на СКЖД отправлено более 3,9 млн пассажиров, в том числе в дальнем следовании – более 2,5 млн (+11,8%), в пригородном сообщении – более 2,3 млн (+3,3%). Пассажирооборот составил более 1,4 млрд пас-км (+12,5%).

Источник: Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги