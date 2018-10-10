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Владимир Синяговский: Законопроект сделает движение на наших дорогах более безопасным...

На этой недели Государственной Думой во втором чтении был принят законопроект, направленный на совершенствование лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.

Владимир Синяговский – член Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству – рассказал журналистам о том, как данный законопроект повлияет на безопасность на наших дорогах.

 

«В последнее время мы все чаще слышим о транспортных происшествиях с участием заказных автобусов, в которых гибнут люди, в том числе дети. Последующие проверки показывают, что, как правило, водители этих транспортных средств не имеют лицензии на перевозки: не проводятся медицинские осмотры водителей перед рейсами, автобус не проходит положенного технического обслуживания."

Во многом это было обусловлено тем, что в 2011 году требование о необходимости лицензирования в сфере перевозок пассажиров автомобильным транспортом было исключено в случае, когда перевозка пассажиров осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя. Параллельно с этим были сокращены и процедуры контроля за данным видом перевозок.

"Таким образом мы хотели, - продолжал депутат, - упростить выход на рынок в сфере перевозок автотранспортом.

Однако на практике это дало негативный результат: собственники автобусов стали оформляться как индивидуальные предприниматели, тем самым уходить от необходимости лицензирования. И, как следствие этого, стало расти число  дорожно-транспортных происшествий."

Ведь лицензия – это допуск к осуществлению особо опасной работы по перевозке пассажиров. Получающие лицензию тем самым доказывают, что у них имеются профессиональные водители и необходимые средства материально-технической базы. И это само по себе уже обеспечивает безопасность дорожного движения.

Поэтому было принято решение вернуться к системе лицензирования. В связи с этим данный законопроект содержит несколько главных направлений:

  • в закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" возвращается норма о необходимости лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более восьми человек;
  • в закон "О безопасности дорожного движения" вводится новая глава, предоставляющая возможность подачи документов в электронном виде;
  • вносятся изменения в "Устав автомобильного транспорта...", направленные на то, чтобы контролёры дважды не посещали одно и то же предприятие.

"Таким образом, полагаю, данный законопроект сделает движение на наших дорогах более безопасным», – рассказал Владимир Синяговский.

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Категория: Новости / Транспорт

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