Пассажиры отдают предпочтение электронным билетам

/Транспорт/

В сентябре 2018 года на Северо-Кавказской железной дороге через Интернет оформлено более 460 тыс. проездных документов в поезда дальнего следования, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом доля электронных билетов от общего количества всех проданных проездных документов в августе текущего года составила 49%.

По итогам 9 месяцев на СКЖД в поезда дальнего следования через Интернет оформлено более 5,2 млн билетов. Это на 33% превышает показатель аналогичного периода 2017 года. Доля электронных билетов от общего количества всех проданных в январе – апреле проездных документов составила 56%.

Напомним, что помимо оформления электронного билета на официальном сайте ОАО «РЖД», приобрести проездной документ, также без взимания комиссии, можно и с помощью приложения «РЖД Пассажирам». В данном приложении также

можно узнать расписание поездов, проверить информацию о ранее приобретенных проездных документах, отслеживать свой бонусный счет. Пользователям доступны и некоторые дополнительные опции: навигация внутри зданий столичных вокзалов и показ объявлений об изменении расписания поездов.

Подробную информацию о правилах оформления электронного билета пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» http://www.rzd.ru

Источник: Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (филиала ОАО "РЖД")