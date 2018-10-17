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ГАИ предупреждает...

С начала 2018 года на территории  Новороссийска зарегистрировано 295  дорожно-транспортных происшествий, в которых 29 человек погибло, а 333 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По причине нарушения правил проезда пешеходного перехода произошло 52  ДТП, в которых 4 человека погибло, 52 получили ранения.

В целях снижения аварийности и предупреждения  ДТП из-за не предоставления водителями транспортных средств преимущества в движении пешеходам, а также нарушений ПДД самими пешеходами, в период с 16 по 21 октября 2018 года на территории Новороссийска проводится профилактическое мероприятие «Пешеходный переход!».

Будьте внимательны на дорогах, неукоснительно соблюдайте требования Правил дорожного движения, берегите себя и своих близких.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД управления МВД России по городу Новороссийску

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Категория: Новости / Транспорт

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