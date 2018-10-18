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Дорожно-транспортные происшествия с участием автобусов всегда сопряжены с большим количеством пострадавших, так за 9месяцев 2018 на территории Краснодарского края по вине водителей автобусов произошло 102 ДТП, в результате которых 8 человек погибло и 160 получили ранения. Причины этих происшествий различны, нарушение Правил дорожного движения, нарушение режима труда и отдыха или техническая неисправность транспортных средств, чтобы предупредить аварии с данной категорией участников дорожного движения сотрудниками Госавтоинспекции Краснодарского края и города Сочи проводится 4 этап профилактического мероприятия «Автобус».

В ходе проведения профилактических мероприятий пристальное внимание уделяется транспортным средствам задействованным в перевозке людей и организациям отвечающим за их состояние, а также за состояние и квалификацию водителей автобусов.

В рамках проходящих операций проверяются не только маршрутно-транспортные средства, но и автобусы экскурсионных организаций, санаторно-курортной сети. На особом контроле Госавтоинспекции Сочи стоят транспортные средства, задействованные при перевозке детей. Во время проведения плановых проверок санаториев, пансионатов, детских домов отдыха и прочих организаций, где отдыхают дети, в обязательном порядке до должностных лиц, отвечающих за транспорт, доводятся требования к транспортным средствам и правилам перевозки групп детей.

На южных и северных автомобильных «воротах» нашего города, постах Псоу и Магри, для недопущения ДТП, инспекторы дорожно-патрульной службы доводят до иногородних водителей информацию об особенностях движения по сочинским дорогам.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что соблюдение Правил дорожного движения позволит снизить риск ДТП, а значит и сохранить жизнь и здоровье своё и окружающих вас людей.

Операция автобус будет проводится на наших дорогах до 24 октября.

Источник: Отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи