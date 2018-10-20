Сотрудники Госавтоинспекции проводят встречи с родителями и детьми

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На детских площадках юным пешеходам и их родителям о необходимости безопасного поведения на дорогах и во дворах города рассказывают Госавтоинспекторы.

Малышам понять основы Правил дорожного движения помог иллюстрированный комикс, который они с интересом изучали совместно с полицейскими. Родителям стражи порядка напомнили, насколько важно собственным примером демонстрировать детям законопослушное поведение. Являясь примером для подражания, мы, взрослые, формируем с ранних лет чувство ответственности и отношение к собственной безопасности у детей.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД