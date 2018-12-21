Остановочные платформы Краснодарского региона СКЖД становятся более доступными для людей с ограниченными возможностями

/Транспорт/

Капитальный ремонт 6 объектов пассажирской инфраструктуры выполнен в Краснодарском регионе СКЖД в текущем году. В их числе – остановочные платформы станций Ильская, Ахтырская, Албашии, Кисляковка и 1578 км.

Здесь выполнены работы по адаптации инфраструктуры для маломобильных групп населения: обустроены пандусы и уложена тактильная плитка для людей с нарушением зрения. Кроме того, произведена замена асфальтового покрытия на тротуарную плитку.

Также в этом году выполнен текущий ремонт вокзала станции Порт-Кавказ, перрона станции Кореновск, пассажирских платформ станций Отрадо-Кубанская и Хабль.

Силами работников Краснодарского регионального участка пассажирских обустройств в 2018 году восстановлены перроны станций Придорожная и Пашковская, пассажирских платформ станций Сосыка-Ростовская, Кошехабль, Шубинка, Гетмановская и еще 7 объектов.

Источник: пресс-служба СКЖД