/Транспорт/

Кто должен платить штрафы за навязчивость и хамство таксистов?

Таксистов в аэропортах планируют штрафовать и выгонять за пределы терминалов.

Минтранспорта Московской области совместно с Мособлдумой и Московской межрегиональной транспортной прокуратурой планируют разработать систему штрафов для КоАП. Ранее с инициативой штрафовать таксистов за навязывание услуг выступала Международная ассоциация аэропортов. Свою позицию в интервью радио Sputnik объяснила представитель ассоциации Галина Захарова.

«Мы предложили Минтрансу каким-то образом решить проблему навязывания услуг в аэропортах. Нелегальные таксисты чуть ли не хватают пассажиров за руки, что доставляет большое неудобство. Мы предложили ввести административные штрафы, внести изменения в КоАП, чтобы как-то это регулировать.

Наказывать нужно аэропорты, а не таксистов, рассказал в эфире радио Sputnik председатель профсоюза столичных таксистов Вячеслав Смирнов.

«Давно надо что-то делать, чтобы таксисты не навязывали услуги на выходе из зоны прилета. Бороться должны сами аэропорты и вокзалы, там творится то же самое. Нужно, чтобы людям было приятно пользоваться такси, а не просто «такси, такси…». Штрафы нужно накладывать на аэропорт и на вокзал, потому что они это допускают. Штраф водителю бесполезен, его один раз поймают, он с кем-то договорится и снова будет стоять», – рассказал Вячеслав Смирнов.

Источник: https://ria.ru/radio/

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Транспорт

Добавить комментарий

Последние новости

На Балтийском флоте проведены тренировки по противодействию терроризму

Игорь Левитин провёл заседание рабочей группы по подготовке президиума Госсовета, посвящённого рынку жилья и комфортной городской среде

Владимир Синяговский: От вас зависят тепло, свет и уют в наших домах...

Кто должен платить штрафы за навязчивость и хамство таксистов?

«Ростелеком» в Ростове-на-Дону будет развивать детский технопарк «Кванториум»