Кто должен платить штрафы за навязчивость и хамство таксистов?

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Таксистов в аэропортах планируют штрафовать и выгонять за пределы терминалов.

Минтранспорта Московской области совместно с Мособлдумой и Московской межрегиональной транспортной прокуратурой планируют разработать систему штрафов для КоАП. Ранее с инициативой штрафовать таксистов за навязывание услуг выступала Международная ассоциация аэропортов. Свою позицию в интервью радио Sputnik объяснила представитель ассоциации Галина Захарова.

«Мы предложили Минтрансу каким-то образом решить проблему навязывания услуг в аэропортах. Нелегальные таксисты чуть ли не хватают пассажиров за руки, что доставляет большое неудобство. Мы предложили ввести административные штрафы, внести изменения в КоАП, чтобы как-то это регулировать.

Наказывать нужно аэропорты, а не таксистов, рассказал в эфире радио Sputnik председатель профсоюза столичных таксистов Вячеслав Смирнов.

«Давно надо что-то делать, чтобы таксисты не навязывали услуги на выходе из зоны прилета. Бороться должны сами аэропорты и вокзалы, там творится то же самое. Нужно, чтобы людям было приятно пользоваться такси, а не просто «такси, такси…». Штрафы нужно накладывать на аэропорт и на вокзал, потому что они это допускают. Штраф водителю бесполезен, его один раз поймают, он с кем-то договорится и снова будет стоять», – рассказал Вячеслав Смирнов.

Источник: https://ria.ru/radio/