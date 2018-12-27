Зимняя резина

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Госавтоинспекция города Сочи напоминает, что с 1 января 2015 года вступил в силу Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» в соответствии с которым в зимнее время года (с 1 декабря по 1 марта) транспортные средства обязаны быть укомплектованы зимними или всесезонными шинами.

При этом, непременно, все без исключения колеса. Кроме того, остаточная глубина протектора шины должна быть не ниже 4 миллиметров.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий на пути следования к горно-климатическому курорту Красная поляна отделом ГИБДД Сочи совместно с сотрудниками ДПС организованы фильтрационные посты, на которых осуществляется проверка оборудования автомобилей зимними шинами. Транспортные средства на летней «резине» не смогут продолжить движение к горнолыжным трассам.

Руководство ГИБДД обращает внимание, что установка зимних шин только на одну ось ничего не даст! Традиционное заблуждение многих автомобилистов в том, что они обезопасят себя и немного сэкономят, поставив зимнюю “резину” на ведущую ось – опасно. Получится даже наоборот – подобная расстановка в разы увеличивает вероятность неуправляемого заноса.

Источник: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи