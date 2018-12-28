Спрос на услуги «грузовой экспресс» и «движение по расписанию» вырос на СКЖД почти вдвое в текущем году

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В январе-ноябре 2018 года в рамках предоставления услуг «грузовой экспресс» и «движение по расписанию» на Северо-Кавказской железной дороге отправлено 615 грузовых поездов. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было 317 таких составов.

Сервис «движение по расписанию» востребован грузоотправителями, которые имеют стабильные объемы на сложившихся направлениях перевозок. Данная технология наиболее активно используется предприятиями по производству минеральных удобрений Ставропольского края и заводами-изготовителями металлопродукции Ростовской области при перевозке грузов на припортовые станции дороги.

В текущем году курсирование составов с этими грузами осуществлялось на направлениях: Невинномысская – Туапсе, Белореченская – Аксарайская-2, Юбилейная – Красный Гуляй, Горная – Новороссийск, Таганрог – Новороссийск, а также со станции Новороссийск на станции Шувакиш, Тольятти, Химзаводская и Койты.

Среди основных преимуществ услуги – ускоренная доставка груза, гарантированное время отправления и прибытия, а также возможность оптимизации использования складских мощностей и подвижного состава.

Услуга «грузовой экспресс» востребована отправителями зерна со станций Миллерово, Расшеватка, Георгиевск, и Палагиада по направлению к припортовой станции Новороссийск.

Преимущество данного сервиса заключается в том, что он предусматривает продвижение составов с зерном до пункта назначения без лишней переработки в пути.

Источник: пресс-служба СКЖД