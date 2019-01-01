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Транзитная рыба задержана

Государственными инспектора Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея в морском пункте пропуска морской порт «Новороссийск» 23.12.2018 года приостановлено движение транзитного товара рыбы мороженой - сардина, следовавшей из Японии, в. в Украину, в количестве 24 тн.

При проведении ветеринарного контроля госинспекторами выявлено   не соответствие даты выработки товара указанной в ветеринарном сертификате с датой выработки указанной на маркировке транспортной упаковки.  
Следовательно, на товар (сардина замороженная) не предоставлен ветеринарный сертификат.  
В настоящее время, в соответствии с требованиями Евразийского экономического союза в области ветеринарии, движение груза приостановлено, принято решение о возврате груза. 

Источник: Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея

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Категория: Новости / Транспорт

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