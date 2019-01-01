Тунец отправлен обратно в Тайланд

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Государственными инспектора Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея в морском пункте пропуска морской порт «Новороссийск» 22.12.2018 года приостановлено движение товара тунец консервированный, следовавшего из Таиланда в адрес получателя Курской области, в количестве 16,5 тн.

Причиной приостановки послужило отсутствие на контейнере пломбы, заявленной в ветеринарном сертификате страны-экспортера и отсутствие акта, подтверждающего снятие/замену пломбы.

В настоящее время, в соответствии с требованиями Евразийского экономического союза в области ветеринарии, движение груза приостановлено, принято решение о возврате груза. Выдан акт о возврате товара.

Источник: Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея