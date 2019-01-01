/Транспорт/

Тунец отправлен обратно в Тайланд

Государственными инспектора Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея в морском пункте пропуска морской порт «Новороссийск» 22.12.2018 года приостановлено движение товара тунец консервированныйследовавшего из Таиланда в адрес получателя Курской области, в количестве 16,5 тн.  

 Причиной приостановки послужило отсутствие на контейнере пломбы, заявленной в ветеринарном сертификате страны-экспортера и отсутствие акта, подтверждающего снятие/замену пломбы. 

В настоящее время, в соответствии с требованиями Евразийского экономического союза в области ветеринарии, движение груза приостановлено, принято решение о возврате груза. Выдан акт о возврате товара. 

Источник: Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Транспорт

Добавить комментарий

Последние новости

При каком условии коньяк спасает сердце "лучше лекарств"

Новый 2019 — год Парящего Орла по старославянскому календарю

Год Парящего Орла: Каким будет 2019 год для России?

Год Парящего Орла: Гороскоп на 2019 год по славянскому календарю по годам рождения...

Полицейский Дед Мороз поздравил ЮИДовцев с Новым годом