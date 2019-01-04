О приобретении автотранспорта для проезда проживающих в сельской местности граждан старше 65 лет в медицинские организации

/Транспорт/

Определены порядок предоставления и распределения соответствующих финансовых ресурсов субъектам Федерации. В федеральном бюджете необходимые средства предусмотрены.

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» предусмотрены приобретение автотранспорта для доставки граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, а также финансирование программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания. В федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены средства на эти цели.

Подписанным постановлением государственная программа «Социальная поддержка граждан» дополнена правилами предоставления и распределения в 2019 году межбюджетных трансфертов субъектам Федерации на приобретение автотранспорта в целях доставки граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации.

Источник: http://government.ru/docs/35284/