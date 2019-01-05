О порядке информирования пассажиров о возможности приобретения «невозвратных» билетов на поезда дальнего следования

/Транспорт/

В Правила оказания услуг по перевозкам пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и других нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, внесены изменения, которыми закрепляется обязанность перевозчика своевременно проинформировать граждан о возможности приобретения билетов по «невозвратным» тарифам.

Такая информация должна быть размещена на официальном сайте перевозчика. Таким образом, будет реализован новый сегмент доступных железнодорожных тарифов, что позволит людям заблаговременно выгодно планировать свои поездки на поездах дальнего следования.

Подготовлено Минтрансом России во исполнение Федерального закона от 18 апреля 2018 года №73-ФЗ «О внесении изменений в статью 83 Федерального закона “Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации”» (далее соответственно – Федеральный закон №73-ФЗ, Устав).

Федеральным законом №73-ФЗ установлено, что с 1 января 2019 года билеты в поезда дальнего следования будут двух видов: по тарифам, предусматривающим получение обратно стоимости проезда при возврате неиспользованного билета, по тарифам, не предусматривающим такого условия («невозвратные билеты»).

Перевозчику предоставлено право устанавливать условие о невозврате стоимости проезда только в отношении тарифов, регулирование которых не отнесено законодательством к полномочиям ФАС России. В соответствии с законодательством к нерегулируемым тарифам относятся тарифы, которые не предусматривают включение в стоимость билетов риска убытков от их возврата. Например, тарифы на оплату проезда в плацкартных вагонах относятся к регулируемым ФАС России тарифам. Таким образом, билеты в плацкартные вагоны будут продаваться только по «возвратному» тарифу.

Если у перевозчика есть тариф, предусматривающий условие о неполучении обратно стоимости проезда при возврате неиспользованного билета, пассажир, приобретающий билет на поезд дальнего следования, может самостоятельно определять, по какому из предложенных ему тарифов будет оформлен билет. При этом перевозчик или уполномоченное им лицо до заключения договора перевозки обязаны убедиться в том, что пассажир проинформирован о возможности приобретения проездного билета на поезд дальнего следования по «возвратному» или «невозвратному» тарифу, а при необходимости – проинформировать пассажира о такой возможности.

Порядок информирования пассажиров о возможности приобретения «возвратных» либо «невозвратных» билетов на поезда дальнего следования устанавливается Правилами оказания услуг по перевозкам пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и других нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью (утверждены постановлением Правительства от 2 марта 2005 года №111). Подписанным постановлением в Правила внесены изменения, которыми закрепляется обязанность перевозчика своевременно проинформировать пассажира о возможности приобретения билетов по «невозвратным» тарифам. Такая информация должна быть размещена на официальном сайте перевозчика или уполномоченного им лица.

Деньги за неиспользованные билеты, приобретённые по «невозвратным» тарифам, будут возвращаться только в случае внезапной болезни пассажира или совместно следующего с ним члена семьи, других экстраординарных событий, а также в случае отмены или задержки отправления поезда либо непредоставления пассажиру указанного в билете места.

Таким образом, будет реализован новый сегмент доступных железнодорожных тарифов, который будет выгоден пассажирам, позволит им заранее планировать своё путешествие, поскольку так называемые невозвратные билеты всегда дешевле, нежели обычные.

Источник: http://government.ru/docs/35285/