Полицейский Дед Мороз прибыл на жд вокзал Анапы

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Во время праздничных новогодних каникул на жд вокзал Анапы для встречи с участниками творческих конкурсов рисунков и поделок, посвященных соблюдению безопасности на железной дороге, прибыл Полицейский Дед Мороз.

Правоохранители совместно с Общественным советом при Анапском ЛО МВД России на транспорте подготовили для участников программы красочное новогоднее шоу.

В рамках ежегодной акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции Кубани встречаются со школьниками, участниками подростково-молодежных клубов и детских центров с целью напомнить о правилах личной и общественной безопасности, ответственности за противоправные действия, в том числе и на объектах транспортной инфраструктуры.

Юные анапчане, участники программы, и прибывающие на вокзал туристы очень обрадовались празднику.

«Не каждый день вот так приезжаешь отметить праздники в другой город, а тебя встречают с представлением и Дедом Морозом в сопровождении полицейских, которые поздравляют с Новым годом и напоминают о соблюдении правил безопасности, даря при этом подарки», - поделился гость курорта из Воронежа Андрей Ермаков.

Отметим, что акция «Полицейский Дед Мороз» продлится до 15 января 2019 года, а встречи с сотрудниками полиции и ее главным героем далее пройдут в школах Анапы.

Источник: Пресс-служба Анапского ЛО МВД России на транспорте