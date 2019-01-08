Немного о погоде в порту Новороссийск

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Прогноз погоды по порту Новороссийск на 9 января 2019 года.

Погоду предстоящих суток будет определять приземная и высотная ложбины, углубляющиеся на Украину и запад Черного моря.

ОБЛАЧНОСТЬ Ветер направление, скорость, м/с ЯВЛЕНИЯ Видимость, км Волнение моря, дм Температура воздуха, °С ночь день Переменная Северный, северо-западный, с переходом вечером 09/01 к южному 12-14 Временами осадки, местами на дорогах гололедица 10-20, в осадках 2-4 7-13, днем в открытой части 10-15 0-2 мороза 3-5 тепла

По данным МС Новороссийск в 12 час 08 января:

- ветер СВ 2-6 м/с;

- высота волн 5 дм;

- атмосферное давление 760 мм рт. ст.

- относительная влажность воздуха 62%;

- температура воздуха +5°С;

- температура морской воды +11°С;

- уровень моря +45 см;

Атмосферное давление будет падать, днем расти. Влажность воздуха существенно не изменится. Прогноз составлен в 13.00 МСК 08.01.19 года.