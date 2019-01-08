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Немного о погоде в порту Новороссийск

Прогноз погоды по порту Новороссийск на 9 января 2019 года.

Погоду предстоящих суток будет определять приземная и высотная ложбины, углубляющиеся на Украину и запад Черного моря.

 

 

ОБЛАЧНОСТЬ

 

Ветер

направление,

скорость, м/с

 

       

ЯВЛЕНИЯ

 

Видимость,

км

 

      Волнение

    моря,

 дм

 

 

Температура

воздуха,  °С

 

 

 

 

 

ночь

день

 

  Переменная

 

 

Северный, северо-западный, с переходом вечером 09/01 к южному 12-14

 

Временами осадки, местами на дорогах гололедица

 

10-20, в осадках

2-4

 

 

 

 

        7-13,

днем в открытой части 10-15

 

0-2

мороза

 

 

 

 

3-5

тепла

 

 

По данным МС Новороссийск в 12 час 08 января:

- ветер СВ 2-6 м/с;

- высота волн  5 дм;    

- атмосферное давление 760 мм рт. ст.

- относительная  влажность воздуха 62%;                

- температура воздуха  +5°С;

- температура морской  воды  +11°С;

- уровень моря  +45 см;

Атмосферное давление будет падать, днем расти. Влажность воздуха существенно не изменится. Прогноз составлен в 13.00 МСК  08.01.19 года.

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Категория: Новости / Транспорт

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