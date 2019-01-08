Немного о погоде в порту Новороссийск
Прогноз погоды по порту Новороссийск на 9 января 2019 года.
Погоду предстоящих суток будет определять приземная и высотная ложбины, углубляющиеся на Украину и запад Черного моря.
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ОБЛАЧНОСТЬ
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Ветер
направление,
скорость, м/с
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ЯВЛЕНИЯ
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Видимость,
км
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Волнение
моря,
дм
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Температура
воздуха, °С
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ночь
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день
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Переменная
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Северный, северо-западный, с переходом вечером 09/01 к южному 12-14
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Временами осадки, местами на дорогах гололедица
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10-20, в осадках
2-4
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7-13,
днем в открытой части 10-15
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0-2
мороза
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3-5
тепла
По данным МС Новороссийск в 12 час 08 января:
- ветер СВ 2-6 м/с;
- высота волн 5 дм;
- атмосферное давление 760 мм рт. ст.
- относительная влажность воздуха 62%;
- температура воздуха +5°С;
- температура морской воды +11°С;
- уровень моря +45 см;
Атмосферное давление будет падать, днем расти. Влажность воздуха существенно не изменится. Прогноз составлен в 13.00 МСК 08.01.19 года.