В ГАИ подвели итоги прошлого года

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Подведены итоги результатов работы сотрудников отдела ГИБДД и ОР ДПС Управления МВД России по городу Новороссийску за 2018 год.

Всего за прошедший год зарегистрировано 395 дорожно-транспортных происшествий, в которых 37 человек погибло, 449 получили ранения различной степени тяжести.

С участием несовершеннолетних произошло 51 ДТП, в которых 54 ребенка получили ранения, погибших нет.

По вине водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, допущено 44 дорожно-транспортных происшествия, в которых 9 человек погибло, 55 получили ранения.

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий стали: нарушение правил проезда перекрестка, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, а также, нарушение правил проезда пешеходных переходов.

В прошедшем году в административное производство принято более 35580 административных материалов за нарушение правил дорожного движения, задержано 912 водителей, находящихся за рулем в состоянии опьянения. За уклонение от уплаты административного штрафа к ответственности привлечено 705 водителей. Подверглись административному аресту 160 человек.

За нарушение требований сигнала светофора на водителей составлено 489 административных материалов, за непредставление преимущества в движении пешеходам- 2628 протоколов, в то же время к административной ответственности привлечено 2260 пешеходов, переходивших проезжую часть в неустановленном месте.

Личным составом отделения дорожного надзора по результатам проведенных обследований улично-дорожной сети выдано 204 предписания на устранение выявленных нарушений правил эксплуатации , кроме этого составлено 308 административных материалов на юридических и физических лиц. Председателю муниципальной комиссии по безопасности дорожного движения направлено 44 предложения по вопросам повышения безопасности дорожного движения.

Сотрудники группы технического надзора на постоянной основе осуществляют проверку предприятий, осуществляющих автоперевозки. Так, за прошедший год осуществлено 20 плановых и внеплановых проверок предприятий, составлено 212 административных материалов на юридических и должностных лиц.

Личный состав отдела ГИБДД и ОР ДПС Управления МВД России по г. Новороссийску нацелен на выявление и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, а также, проведение профилактической разъяснительной работы со всеми участниками дорожного движения.

Источник: отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийск