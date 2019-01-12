Количество пассажиров, отправленных с вокзалов СКЖД поездами дальнего следования, выросло в 2018 году на 10,8%

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В 2018 году в поездах дальнего следования и в пригородном сообщении со станций Северо-Кавказской железной дороги отправлено 37,2 млн человек

В том числе, в пригородном сообщении отправлено более 24,6 млн пассажиров (на 1% больше, чем в 2017 году), а в дальнем сообщении – более 12,6 млн (+10,8%).

Пассажирооборот в 2018 году составил около 12 млрд пасс-км (+10%).

В декабре 2018 года со станций СКЖД отправлено более 2,3 млн пассажиров, в том числе в дальнем следовании – более 0,6 млн (+6,6%), в пригородном сообщении – более 1,7 млн (+0,3%). Пассажирооборот составил более 505 млн. пас-км (+4,3%).

Источник: Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (филиала ОАО "РЖД")