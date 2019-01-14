В аэропорту Шереметьево задержаны почти 30 рейсов

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Почти 30 рейсов задержаны в аэропорту Шереметьево из-за пассажирского самолета, который выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По данным сервиса "Яндекс. Расписания" в Шереметьеве задержаны 29 рейсов.

Ранее говорилось, что самолет авиакомпании Smart Wings совершил 300-метровый разгон по ВПП, но экипаж не удержал судно. В результате этого самолет отнесло на 100 метров влево от полосы.

На борту авиалайнера находились 40 пассажиров, никто не пострадал. Самолет совершал рейс из Москвы в Прагу.

Источник: https://rg.ru/2019/01/13/reg-cfo/v-aeroportu-sheremetevo-zaderzhany-pochti-30-rejsov.html?utm_source=rg.ru&utm_medium=push&utm_campaign=breaking&utm_content=458