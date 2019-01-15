В первые дни новых правил расчета тарифов ОСАГО страховщики оставили без изменений или снизили стоимость полиса в 35 регионах

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Российский Союз Автостраховщиков провел опрос страховых компаний, чтобы выяснить, насколько они намерены изменить тариф в связи с вступлением в силу первого этапа либерализации ОСАГО.

Опрос показал, что страховщики планируют снизить или оставить на прежнем уровне тарифы в 35 областях и более, чем в 65 городах. Похожие результаты при старте либерализации тарифов наблюдались и в Европе.

Пока об изменении тарифа сообщила лишь половина российских страховщиков из входящих в топ-10 крупнейших по продажам в ОСАГО. Остальная часть планирует раскрыть эту информацию в середине января. Но уже сейчас понятно, что ведущие страховщики ОСАГО сохранят текущее значение базового тарифа по ОСАГО или снизят его на большей части тех территорий, на которых они преимущественно работают. Причем одна из крупнейших страховых компаний, работающих с ОСАГО, сообщила, что намерена сохранить без изменений или снизить стоимость "автогражданки" почти на 100 территориях РФ. При этом страховщики имеют право менять тарифы в рамках нового тарифного коридора в зависимости от ситуации на рынке автострахования.

Среди регионов, где тариф у ряда страховых компаний тариф сократился или остался на прежнем уровне - Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область. На этой территории зарегистрирована пятая часть всего российского автопарка. Также, к регионам, в которых тариф будет оставлен без изменений или понижен, ряд страховщиков отнесли Астраханскую область, Вологодскую, Воронежскую, Ивановскую, Калужскую, Кировскую, Костромскую, Курскую, Липецкую, Магаданскую, Новосибирскую, Омскую, Оренбургскую, Пензенскую, Псковскую, Самарскую, Саратовскую, Сахалинскую, Свердловскую, Томскую, Ярославскую области, Байконур, Алтайский, Красноярский, Пермский края, Республики Марий Эл, Мордовия, Якутия, Тыва, Удмуртская, Чувашия, Чукотский и Ненецкий автономный округа.

Страховщики отмечают, что на некоторых территориях стоимость полиса ОСАГО тем не менее может быть повышена. Это связано с тем, что некоторые страховые компании не продают полисов на этих территориях и не имеют там своих офисов урегулирования убытков, поэтому стараются заложить в тариф все риски. Только такая мера позволяет страховщику снизить риски покупки их полисов недобросовестными посредниками и последующих злоупотреблений правом в отношении этих страховщиков.

"Повышение премий в некоторых регионах наблюдалось и при старте либерализации тарифов за рубежом, но через некоторое время стоимость полиса значительно уменьшалась. Например, в Германии после либерализации в 1994 году стоимость полиса после небольшого взлета цен на "автогражданку" резко снизились из-за жесткой конкуренции между страховыми компаниями. Сразу же после отмены границы тарифа стоимость ОСАГО упала на 10,5%. Либерализация принесла потребителям не только снижение стоимости полиса: на рынке начали появляться новые продукты, сервисы и услуги. Благодаря реформе улучшилась и статистика по количеству аварий", - отметил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

При этом не стоит забывать, что концепция либерализации предполагает повышенные тарифы для отдельных – аварийных – водителей. В то же время значительная часть опытных безаварийных автовладельцев даже на тех территориях, где базовый тариф будет повышен, уже в этом году сможет получить снижение стоимости полиса ОСАГО благодаря коэффициентам бонус-малус и возраст-стаж. Понижающие коэффициенты 0,93-0,99 ждут автовладельцев старше 35 лет со стажем вождения от 3 лет, то есть опытные водители будут платить за полис меньше. В результате в совокупности большинство автомобилистов получат скидки. А после того, как процесс либерализации завершится, разница между стоимостью полисов для различных водителей станет еще ощутимее – «хорошие» водители смогут получить дополнительное снижение, а «плохие» - повышение.

Снижение цены ОСАГО через некоторое время после либерализации отмечалось и в Швейцарии. Этот вид страхования приносит страховщикам высокую прибыль, даже несмотря на падение стоимости полиса на 10%. В Польше в первое время после либерализации стоимость ОСАГО в некоторых городах также выросла, но уже по итогам 2018 года автомобилисты стали в среднем платить за страховку на 15% меньше, а жители провинциальных городов получили скидку на 6-20%.

Но самых поразительных результатов удалось достичь в Хорватии, которая полностью индивидуализировала сектор обязательного автострахования в 2013 году. Этот переход с тарифной на либеральную систему привел к ценовой войне между страховщиками и снижению цены полиса на 40% всего за год.

Напомним, что с 9 января 2019 года в России стал применяться новый порядок расчета стоимости полиса ОСАГО. Тарифный коридор был расширен вверх и вниз на 20%, а коэффициент "возраст-стаж" получил 58 градаций вместо прежних четырёх. С 1 апреля ожидается еще одно изменение: коэффициент "бонус-малус" будет назначаться водителю один раз в год. Причем, если у автовладельца в системе АИС РСА будет числиться несколько коэффициентов "бонус-малус", то ему будет присвоен самый низкий из них. Эти изменения – лишь первый этап либерализации ОСАГО, два других - расширение границы тарифного коридора еще на 30% вверх и вниз, а потом и вовсе на 40%, а также поэтапное исключение коэффициент мощности и территории при расчете стоимости полиса - планируется в ближайшие несколько лет. В конце реформы потребители смогут получить полностью индивидуальный тариф.

Источник: Пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»