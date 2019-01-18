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Тонировка под контролем ГАИ

За время рейда сотрудники отдела ГИБДД составили 49 административных материалов по ч.3., прим.1, ст.12.5 КоАП, все транспортные средства устранили неисправность на месте.

Напоминаем, что в соответствии с законодательством Российской Федерации, не допускается наличие на стеклах автомобилей дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. В соответствии с государственным стандартом лобовое стекло должно иметь светопропускание не менее 75%, передние боковые - не менее 70%.

Данная работа по выявлению водителей, нарушающих требования законодательства будет проводиться и в дальнейшем. Поэтому любителям тонированных машин стоит привести стекла своего автомобиля в соответствие с требованиями.

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Категория: Новости / Транспорт

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