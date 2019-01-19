Лидер рынка ОСАГО сделал обязательную «автогражданку» дешевле для трети водителей

/Транспорт/

СК «АльфаСтрахование», занявшая первое место по сборам в ОСАГО по итогам 11 месяцев 2018 года, сделала стоимость полиса обязательной «автогражданки» ниже для жителей 24 регионов.

В них проживает более 31% покупателей ОСАГО в стране. Об этом свидетельствуют данные по продажам страховщиком полисов ОСАГО за период с 10 по 14 января.

Так, в 24 регионах, на которые приходится более 31% всех водителей, застрахованных по ОСАГО (это Иркутская, Ульяновская, Тюменская, Томская, Кировская, Свердловская, Смоленская, Московская, Псковская, Ленинградская, Архангельская области, а также в Краснодарский, Забайкальский, Пермский края, Республики Дагестан, Саха, Коми, Алтай, Бурятия, Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа), снижение цены полиса зафиксировано на уровне от 1% до 16%.

Еще в пяти регионах, где проживают 6,5% покупателей ОСАГО, стоимость полисов осталась практически неизменной – она отличается от прошлогодней не более, чем на 0,49 п.п. Это Оренбургская, Тверская, Самарская и Сахалинская области, а также Хабаровский край.

На 1-2%, то есть на 63-119 руб. за годовой полис обязательной «автогражданки», премия выросла в 7 регионах, в которых проживает около 7% автовладельцев. Это Республики Мордовия, Татарстан, Адыгея, Воронежская, Новгородская, Кемеровская области и Камчатский край.

На 2-3% (то есть на 119-189 руб.) выросла премия для 4% водителей, проживающих в следующих регионах: Тамбовская, Калининградская, Курганская, Омская области и Чувашская республика.

Еще на 6 территориях, на которых в совокупности проживает почти 20% автовладельцев, стоимость полиса ОСАГО выросла не более, чем на 4% (или 252 рубля за годовой полис). Это Москва, Саратовская и Мурманская области, Удмуртская Республика, Карелия, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Для 3% автовладельцев, проживающих в Новосибирской, Астраханской и Липецкой областях, цена годового полиса ОСАГО выросла не более, чем на 5% или 315 рублей.

Для почти 15% покупателей ОСАГО из 12 регионов (Тульская, Амурская, Курская, Пензенская, Калужская, Брянская, Орловская, Ростовская и Рязанская области, Республика Башкортостан, Приморский и Ставропольский края) – текущая цена полиса ОСАГО изменилась на 5-7% (или 315-441 руб.).

Для 10,5% покупателей в девяти регионах (Челябинская, Ярославская, Белгородская, Волгоградская, Костромская, Вологодская области, Республика Калмыкия, Красноярский и Алтайский края) – цена изменилась на 7-10% (то есть 441-630 рублей за полис ОСАГО на год).

Для 4% автовладельцев, проживающих в 5 регионах (Владимирская, Нижегородская, Магаданская, Ивановская, Республика Хакасия) – цена изменилась на 10% и более.

Еще 5 регионах (Байконур, г. Севастополь, Республики Ингушетия, Тыва и Чукотский автономный округ) установить среднюю цену не представляется возможным – в связи с единичными продажами полисов на текущий момент в данных регионах. На них в совокупности приходится менее 1% автовладельцев.

«АльфаСтрахование» отмечает, что благодаря изменению коэффициента «возраст-стаж» 40% россиян заметят снижение, а не повышение расходов на ОСАГО в 2019 году. Кроме того, до конца года уже в 70 территориях РФ произойдет сокращение средней итоговой премии для автовладельцев. «Мы ожидаем что уже в ближайшее время ситуация продолжит развиваться – коэффициент «возраст-стаж» будет играть все большую роль в снижении стоимости для максимального числа россиян, по мере того как они будут обновлять полисы ОСАГО в наступившем году», – добавляет Денис Макаров из «АльфаСтрахование».

Другие страховые компании, входящие в топ-10 по сборам в ОСАГО, также сообщили о снижении или сохранении цен на полисы на прежнем уровне в ряде регионов.

«Такое изменение тарифов лидерами рынка ОСАГО свидетельствует о том, что опасения о том, что тарифы на обязательную «автогражданку» повсеместно вырастут, не оправдались. Как мы и ожидали, страховщики подняли их в тех регионах, в которых они или фиксируют высокую убыточность по ОСАГО, или в которых не работают по каким-либо причинам», – сказал президент Российского Союза Автостраховщиков Игорь Юргенс.

Источник: Пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»