В ГД предостерегают от поспешных выводов относительно рейса Сургут-Москва

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В связи с произошедшим на рейсе Сургут-Москва инциденте, говорить о законодательных инициативах в сфере безопасности авиаперевозок пока преждевременно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 января заявил член комитета Госдумы по транспорту Владимир Синяговский («Единая Россия»).

«Пока не завершится расследование, рано давать какие-либо оценки произошедшему инциденту на борту самолета. Давайте дождёмся итогов и уже после этого будем думать и решать, вносить поправки в законодательство или нет», — заявил Синяговский. Уже сейчас возникает слишком много вопросов, на которые пока нет ответа - как на борт самолета обвиняемый, пишут, что психически нездоровый человек, смог пронести оружие? Куда смотрели сотрудники службы безопасности аэропорта, - указал парламентарий. «Главное, что все пассажиры невредимы и самолёт благополучно приземлился», - подчеркнул Синяговский.

Стоит отметить, пассажир рейса Сургут-Москва, который может быть ответственен за нештатную ситуацию на борту и изменение маршрута лайнера, задержан в ходе штурма. Здоровью и жизни пассажиров ничего не угрожает. Их отправят в Москву другим бортом.