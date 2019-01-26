В Новороссийском судоремонтном заводе отремонтируют "Князя Владимира"

/Транспорт/

АО «НСРЗ» заключило договор c ООО «Черноморские круизы» на ремонт круизного теплохода «Князь Владимир».

Группа НМТП сообщает, что 23 января 2019 года АО «Новороссийский судоремонтный завод» заключило договор с ООО «Черноморские круизы» на ремонт круизного теплохода «Князь Владимир». В рамках договора будут проведены доковые работы по постановке т/х «Князь Владимир» в Плавдок, очистка корпуса теплохода и его покраска. Постановка круизного т/х «Князь Владимир» в Плавдок стр. №190 АО «НСРЗ» запланирована на середину февраля 2019 года.

Последние два сезона теплоход работал на маршруте Сочи-Севастополь. Его безопасная эксплуатация вызывала большие сомнения. И вот новость о ремонте "Князя Владимир". Будем информировать читателя о его ходе.

Источник: пресс-служба