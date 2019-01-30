Осторожно, дети на дорога!

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29 января2019 года в городе Сочи произошло два ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние участники дорожного движения.

В 15 часов 30 минут в Хостинском районе на улице 50 лет СССР водитель, двигаясь по междомовому проезду, допустил наезд на 6-летнюю девочку, которая неожиданно выбежала из подъезда. После столкновения водитель транспортного средства скрылся с места ДТП. Ребенок получил ушибленные раны мягких тканей.

На данный момент ведется розыск автомобиля и водителя. Со слов очевидцев, это был автомобиль ЛАДА Приора.

В 17 часов 00 минут в Адлерском районе 48-летняя местная женщина-водитель, управляя транспортным средством Хёнде Гетц, при повороте налево не уступила дорогу и допустила столкновение с мопедом Шторм под управлением 15-летнего молодого человека. После столкновения мопед откинуло на припаркованный автомобиль марки Тойота. В результате столкновения водитель мопеда был госпитализирован с места ДТП в медицинское учреждение.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что не внимательность и рассеянность на дороге может привести к совершению дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль - это средство повышенной опасности, об этом должны помнить не только водители, но и пешеходы, которые пренебрегая соблюдением Правил дорожного движения, рискуют своей жизнью и здоровьем. Кроме того за оставление места ДТП законодательством предусмотрена ответственность по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ (Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, - влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.)