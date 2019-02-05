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Погрузка на Северо-Кавказской железной дороге выросла на 0,2 % в январе

По оперативной информации, объем погрузки на Северо-Кавказской железной дороге в январе 2019 года составил 5,3 млн тонн, что на 0,2%  больше, чем за аналогичный период 2018 года.

За один месяц погружено 1,8 млн тонн нефти и нефтепродуктов (+2,1%), 554,7 тыс.тонн черных металлов (+26,3%), 214,4 тыс.тонн минеральных удобрений (+28,7%), 110,8 тыс.тонн импортных грузов (+22,6%), 42,5 тыс.тонн кокса (+104,2%).

Грузооборот в январе 2019 года, по оперативным данным, составил на СКЖД более 9,7 млрд тонно-км (+1,9%).

Источник: пресс-служба СКЖД

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Категория: Новости / Транспорт

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